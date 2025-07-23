اشار النائب قبلان قبلان في جلسة مجلس النواب للاستماع الى 3 وزراء اتصالات سابقين ودرس طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان الى أنه "يجب ان تكون ال​محاكمة​ في المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وليس في القضاء العادي".

كانت هذه تفاصيل خبر قبلان في جلسة الاستماع الى 3 وزراء اتصالات: يجب ان تكون المحاكمة بالمجلس الاعلى وليس بالقضاء العادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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