نقولا: الزيارات المكوكية لبراك تدخّل في السياسة الداخلية وخرق للدستور

أشار النائب السابق نبيل نقولا، في بيان، الى أنّ "الزيارات المكوكية للمبعوث الأميركي توم براك الى الزعماء السياسيين والروحيين، هي تدخّل في السياسة الداخلية للبنان وخرق للدستور وإنتقاص من صلاحيات رئيس الجمهورية وطعن للمادة ٥٢ من الدستور التي تعطي رئيس الجمهورية دون غيره صلاحية التفاوض".
ولفت نقولا، الى أن "دولة بثلاثة رؤوس لا تعطي نتيجة وكأننا نعيش مجتمعا عشائريا".
