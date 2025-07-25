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دورية من أمن الدولة- صور أوقفت 3 أشخاص بجرم ترويج المخدرات وتعاطيها

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دورية من أمن الدولة- صور أوقفت 3 أشخاص بجرم ترويج المخدرات وتعاطيها

ذكرت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، أنّ "دوريّةً من ​المديرية العامة لأمن الدولة​ في الجنوب- مكتب صور، ونتيجة للتحرّيات والاستقصاءات، أوقفت كلًّا من اللّبناني (ه. ح.) والعراقي (ع. ع. ش.) والفلسطيني السّوري (م. س.)، بجرم ترويج المخدرات وتعاطيها، حيث ضُبطت كميّة من حشيشة الكيف"، مشيرةً إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهم، بناءً لإشارة القضاء المختص".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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