شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز بقاء الأيتام بدور الرعاية رغم بلوغهم السن القانونية؟.. القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

حدد قانون الطفل رقم 12 لعام 1996والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، في المادة 48 المقصود بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وهي كل دار لإيواء الأطفال الـذين لا تقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد علي ثماني عشرة سنة المحرومين من الرعاية الأسـرية بسـبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل .

وأجاز القانون في نفس المادة استمرار الطفل في المؤسسـة إذا كـان ملتحقـاً بـالتعليم العـالي إلـي أن يـتم تخرجـه متـي كانـت الظروف التي أدت إلي التحاقة بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات .