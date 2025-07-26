سفير كمبوديا في الأمم المتحدة اعلن أن بلاده تريد وقفا فوريا لإطلاق النار مع تايلاند

أعلن سفير كمبوديا في الأمم المتحدة أن بلاده تريد "وقفا فوريا لإطلاق النار" مع تايلاند، بعد أن تبادلت الدولتان الجارتان ضربات دامية لليوم الثاني على التوالي.

واشار السفير الكمبودي تشيا كيو للصحافيين عقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن الى ان "طلبت كمبوديا وقفا فوريا لإطلاق النار دون شروط٬ وندعو أيضا إلى حل سلمي للخلاف".

وأضاف "كيف يمكنهم (التايلانديين) أن يتهمونا، دولة صغيرة بجيش أصغر بثلاث مرات، ولا تملك قوة جوية" بمهاجمة "جارة كبيرة"٬ لافتا الى أن "مجلس الأمن دعا الجانبين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وإيجاد حل دبلوماسي. وهذا ما ندعو إليه أيضا".

وارتفعت حصيلة القتلى في كمبوديا جراء الاشتباكات مع تايلاند إلى 13 شخصا، حسبما أعلنت وزارة الدفاع في بنوم بنه، فيما أجبر أكثر من 35 ألف شخص على النزوح من منازلهم.