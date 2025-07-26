اشارت صحيفة "وول ستريت جورنال"٬ نقلا عن مسؤول أميركي٬ الى ان "البيت الأبيض ينسق بشكل وثيق مع إسرائيل وله نفوذ كبير على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو"٬ لافتة الى ان "نتانياهو يدرك أن الولايات المتحدة هي السبب الوحيد لوجود إسرائيل".
واوضحت ان "الرئيس الاميركي دونالد ترامب يتحدث مع نتانياهو عند أي مشكل كقصف كنيسة بغزة وحثه على إصدار بيان توضيحي"٬ مضيفة ان "التحركات الإسرائيلية تثير غضب مؤيدي ترامب من حملة لنجعل أميركا عظيمة مجددا".
كانت هذه تفاصيل خبر وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي: نتانياهو يدرك أن الولايات المتحدة هي السبب الوحيد لوجود إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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