ستة قتلى على الأقل في روسيا في انفجار ناجم عن تسرب غاز

أدى انفجار ناجم عن تسرب غاز في مبنى سكني في مدينة ساراتوف غرب روسيا إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة 16 وفقدان أربعة آخرين، وفق ما أعلنت السلطات.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن "حصيلة القتلى في ساراتوف وصلت إلى ستة"٬ موضحة أن "من بين الضحايا رجل انتشله المنقذون بعد أن أمضى ست ساعات محاصرا تحت الأنقاض، لكنه توفي لاحقا متأثرا بجروحه".

وتستمر عمليات البحث وسط الأنقاض، وقام وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف بزيارة الموقع.