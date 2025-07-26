مساعد الرئيس الروسي: إتقان اللغة الروسية قد يُساعد أعضاء الناتو على إدراك أن موسكو لا تنوي مهاجمة دول الحلف

اشار مساعد الرئيس الروسي، نيكولاي باتروشيف، الى أن "إتقان ​اللغة الروسية​ قد يُساعد أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) على إدراك أن موسكو لا تنوي مهاجمة دول الحلف".

وذكر باتروشيف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، وذلك في معرض تعليقه على تصريحات الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، بأنه إذا لم تتمكن دول الناتو من رفع الإنفاق العسكري إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فسيتعيّن عليها "تعلّم التحدث باللغة الروسية"، إن "تعلّم اللغات الأجنبية أمر مفيد. ربما يُساعد إجادة اللغة الروسية أعضاء الناتو على فهم كلام الرئيس الروسي بأن بلادنا لن تهاجم دول الناتو".

وأضاف "في النهاية، لا جدوى من هذا، وكل هذه القصص المرعبة لا تهدف إلا إلى صرف انتباه سكان أوروبا عن الوضع الاقتصادي المتردي للاتحاد الأوروبي. يمكن التحدث بأي لغة، إلا لغة القوة والتهديد والابتزاز".