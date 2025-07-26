الدفاع الجوي الروسي اعترض وأسقط 54 طائرة أوكرانية مسيرة في مناطق عدة

اعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "قوات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت وأسقطت خلال الليلة الماضية 54 طائرة أوكرانية مسيرة، في مناطق عدة".

واشارت في بيان الى ان "تم تدمير 24 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، 12 فوق أراضي مقاطعة روستوف، 6 فوق أراضي جمهورية القرم، 4 - فوق حوض بحر آزوف، 3 فوق حوض البحر الأسود، 2 فوق أراضي مقاطعة أوريول، 2 فوق أراضي مقاطعة تولا و1 - فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".