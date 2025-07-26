رئيس مجلس الدولة الصيني: تطوير الذكاء الاصطناعي يجب أن يُوازن مع المخاطر الأمنية

حذر رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ من أن "تطوير ​الذكاء الاصطناعي​ يجب أن يُوازن مع المخاطر الأمنية"، مؤكدا الحاجة إلى إجماع عالمي في هذا الإطار رغم المنافسة التكنولوجية المحتدمة بين بكين وواشنطن.

وفي افتتاح المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، شدد لي على الحاجة إلى الحوكمة وتطوير برمجيات مفتوحة المصدر، معلنا عن إنشاء هيئة بقيادة صينية للتعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف رئيس مجلس الدولة "المخاطر والتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي لفتت الانتباه على نطاق واسع إلى أن إيجاد توازن بين التطوير والأمن يتطلب مزيدا من الاجماع بشكل عاجل من المجتمع بأسره".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد كشف هذا الأسبوع عن استراتيجية تهدف إلى ترسيخ هيمنة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، واعدا ب"إزالة البيروقراطية" التي تعيق جهود القطاع الخاص.