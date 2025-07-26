مقتل 15 شخصا في حادث حافلة بجبال الأنديز في البيرو

قُتل 15 شخصا على الاقل وأصيب نحو 30 آخرين الجمعة إثر انقلاب حافلة كانوا يستقلونها في واد بجبال الأنديز في بيرو، وفقا لمسؤولين.
وأعلن ألدو تينيو، مسؤول الصحة في مدينة تارما بوسط البلاد، أن هناك "15 قتيلا" تعمل السلطات على تحديد هوياتهم.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن الحافلة التي انقلبت بجانب نهر، كانت تقل أكثر من 60 شخصا عند انحرافها عن مسارها على طريق متعرج وضيق.
وكانت الحافلة قد قطعت نحو ثلثي المسافة من العاصمة ليما إلى وجهتها في مدينة لا ميرسيد، وحضرت فرق الطوارئ إلى موقع الحادث، لكن لم يحدد سببه بعد.
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