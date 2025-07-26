البيت الأبيض: ترامب لا يزال منفتحا على التواصل مع بيونع يانغ للوصول إلى كوريا شمالية منزوعة السلاح النووي بالكامل

اشار مسؤول في البيت الأبيض الى ان "الرئيس دونالد ترامب لا يزال منفتحا على التواصل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون للوصول إلى كوريا شمالية "منزوعة السلاح النووي بالكامل".

واوضح المسؤول لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية ان "ترامب عقد في ولايته الأولى ثلاث قمم تاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أدت إلى استقرار شبه الجزيرة الكورية وحققت أول اتفاق على مستوى القادة على الإطلاق بشأن ​نزع السلاح النووي​".

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان إدارة ترامب عن سلسلة من الإجراءات لتعطيل مخططات بيونغ يانغ لإدرار عائدات غير مشروعة.

وكشف البيت الأبيض عن حزمة من الإجراءات ضد كوريا الشمالية، بما في ذلك تقديم مكافآت مقابل معلومات حول سبعة مواطنين كوريين شماليين متورطين في مخطط يعتقد أنه يجمع أموالا للبرامج النووية والصاروخية للنظام.