زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب الأميركي: الأزمة الإنسانية في غزة بلغت نقطة الانهيار

اعتبر زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز أن الأوضاع الإنسانية في قطاع ​غزة​ وصلت إلى "نقطة الانهيار"، محذرًا من استمرار معاناة المدنيين في ظل غياب تحرك فوري لاحتواء الكارثة.

وشدّد جيفريز على أن "تجويع وقتل الأطفال والمدنيين الفلسطينيين أمر غير مقبول"، داعيًا إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء هذه المأساة.

وأشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "تملك القدرة على إنهاء الأزمة الإنسانية في غزة"، مطالبًا بـ"التحرك الفوري" في هذا الاتجاه.

وأكد جيفريز أن إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع يُعد أولوية قصوى، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تحقيق "سلام عادل ودائم" لن يكون ممكنًا إلا من خلال حل الدولتين.