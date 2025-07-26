شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور الآلاف.. أهالي "كرم عمران" بقنا ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم مرشحة "الجبهة الوطنية" وفاء رشاد في انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفاء رشاد: أتعهد أن أكون صوتا حقيقيا لأبناء الصعيد بمجلس الشيوخ.. وخادمة للجميع دون استثناء

نظم أهالي قرية كرم عمران التابعة للوحدة المحلية بقرية أبنود، جنوبي قنا، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، دعمًا لمرشحة حزب الجبهة الوطنية ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع الصعيد، في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وفاء رشاد خلف الله، وذلك بضيافة العمدة عبده محمد عطا، وبحضور جماهيري لآلاف المواطنين من مختلف قرى المنطقة.

وشهد المؤتمر حضور عددا من قيادات ورموز الحزب، على رأسهم اللواء جمال النجار، أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، والعمدة رمضان أبو قريع، الأمين المساعد، وممدوح سعد عويضة، أمين لجنة التعليم، وعلاء أبو زيد، أمين مركز قنا.

ومن جانبها، أكدت مرشحة الحزب وفاء رشاد، خلال كلمتها بالمؤتمر، أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ باعتبارها استحقاقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا، مشيرة إلى أن حزب الجبهة الوطنية قائم على طرح الأفكار والرؤى الداعمة للدولة المصرية وتوجهاتها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشددت على أن الحزب يسعى لتطبيق برامج واقعية تستهدف توعية الشباب والمرأة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء المستقبل، مؤكدة التزامها بأن تكون صوتًا حقيقيًا لأهل الصعيد ومحافظة قنا تحت قبة مجلس الشيوخ، وخادمةً لكل أبناء المحافظة دون استثناء، مع تمثيلهم بصدق ومسؤولية.

كما عبّرت المرشحة وفاء رشاد عن فخرها بالدعم الشعبي الكبير من أهالي كرم عمران ومراكز قنا، داعية المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والواسعة

في الانتخابات المقررة يومي 4 و5 أغسطس المقبلين، باعتبارها واجبًا وطنيًا يُسهم في دعم مسار الدولة نحو البناء والاستقرار.

من جانبه، أكد اللواء جمال النجار، أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، على أهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي، مشيرًا إلى أن ما يُميز حزب الجبهة الوطنية هو رؤيته الجادة نحو التنمية المستدامة، وهي الرؤية التي يعمل على تحقيقها جميع قيادات الحزب على مستوى الجمهورية.