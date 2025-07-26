إيران: جيش العدل يستهدف مبنى القضاء في زاهدان

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة تسنيم الدولية للأنباء، هاجم عدة عناصر إرهابية مسلّحة «جيش الظلم» مبنى العدلية الواقع في شارع الحرية بمدينة زاهدان، حيث قاموا بإطلاق النار فور دخولهم إلى المبنى، ما أدى إلى حالة من الفوضى والاستنفار الأمني في محيط المنطقة.
وأكدت مصادر مطلعة أن الهجوم أسفر عن أضرار بشرية ومادية لم يُعلن عنها بعد، فيما لا تزال التفاصيل الدقيقة لحجم الخسائر قيد المتابعة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن السلطة القضائية في إيران قولها إن 8 أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم «إرهابي» في جنوب شرقي إيران، وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية أن القتلى هم 5 مدنيين و3 مهاجمين.
ووفقًا لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، فقد أعلنت جماعة «جيش الظلم الإرهابية» مسؤوليتها عن هذا الهجوم.
في أعقاب الهجوم، حضرت قوات الأمن ووحدات الطوارئ بسرعة إلى مكان الحادث، وفرضت طوقًا أمنيًا محكمًا على المنطقة، وبدأت عمليات تمشيط وملاحقة مكثفة لتحديد مكان المهاجمين والقبض عليهم.
يشار إلى أن إيران تستخدم عبارة «جيش الظلم» للإشارة إلى جيش العدل، الذي يشن هجمات دفاعًا عن حقوق البلوش في إيران، كما أفادت وكالة «د ب أ» للأنباء.
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