جمعية رعاية مرضى الكبد عضو التحالف الوطنى تنفذ قافلة طبية بالدواخلية ـ المحلة الكبرى

الأحد، 27 يوليو 2025 10:00 ص

في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، قامت جمعية رعاية مرضى الكبد المصري – عضو التحالف الوطني – في تنفيذ القافلة الطبية بمنطقة الدواخلية – المحلة الكبرى.

قامت الجمعية من خلال طاقمها الطبي المتخصص بإجراء كشوفات طبية وفحوصات شاملة وتحاليل مجانية للمواطنين، مع التركيز على أمراض الكبد والفيروسات الكبدية، إلى جانب تقديم التوعية الصحية اللازمة وفتح ملفات متابعة للحالات التي تستدعي رعاية مستمرة.

وتأتي هذه المشاركة ضمن سلسلة من القوافل التي تنظمها مؤسسات التحالف الوطني، بهدف الوصول بالخدمة الطبية إلى المناطق الأكثر احتياجًا، وضمان حصول كل مواطن على الرعاية الصحية التي يستحقها.

وتؤكد جمعية رعاية مرضى الكبد المصري التزامها الكامل باستمرار تقديم خدماتها الصحية بالتنسيق مع شركاء العمل الأهلي في التحالف، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية الصحية الشاملة.



قافلة المحلة الكبرى – الدواخلية



كشف طبى بقافلة المحلة الكبرى – الدواخليه (3)



فحوصات طبية بقافلة المحلة الكبرى – الدواخليه (4)