وديع الخازن: الإصلاح لم يعد خيارًا بل أصبح واجبًا وطنيًا مُلحًا لإنقاذ لبنان

أعرب الوزير السابق ​وديع الخازن​، في بيان، عن الدعم الكامل لـ"الدعوة المرتقبة التي يُزمع رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ توجيهها لعقد جلسة نيابية عامة الأسبوع المقبل، والتي تأتي في سياق استكمال مسار الإصلاح المالي والقضائي، من خلال إدراج قانونَي هيكلة وتنظيم المصارف، واستقلالية القضاء على جدول الأعمال".

واعتبر أنّ "هذه المبادرة التشريعية، التي تتلاقى مع توجهات الحكومة وتطلعات ال​لبنان​يين ومطالب المجتمعين العربي والدولي، تُشكّل خطوة ضرورية طال انتظارها، وتدلّ على إرادة سياسية جدية في المضي قدمًا في إنقاذ ما تبقى من مقومات الدولة".

وإذ حيّا الخازن حرص بري على انعقاد هذه الجلسة قبل نهاية الشهر الحالي، ناشد جميع الكتل النيابية "مقاربة هذا الاستحقاق الوطني بروح عالية من المسؤولية، بعيدًا عن الاعتبارات الفئوية أو الحسابات الضيقة، لما فيه مصلحة لبنان العليا".

وأوضح الخازن أن "الظروف التي تمر بها البلاد لا تحتمل المماطلة ولا مزيدًا من التراخي. والإصلاح اليوم لم يعد خيارًا، بل أصبح واجبًا وطنيًا مُلحًا لإنقاذ لبنان وإعادة الثقة بمؤسساته".