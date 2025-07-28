أكّد الرّئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ "الوضع في قطاع غزة مروّع جدًّا، ونأمل أن يصل الغذاء إلى مستحقّيه"، كاشفًا "أنّني تحدّثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ونعمل على وضع خطط بشأن غزة، كما تحدّثت مع رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة أورسولا فون دير لاين، وتعهّدت بالمساهمة في تأمين الاحتياجات الإنسانيّة لغزّة".
وأعلن في تصريح صحافي في اسكتلندا، حيث اجتمع مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، "أنّنا سنقيم مراكز لتوزيع المواد الغذائية في قطاع غزة، حيث يمكن للنّاس الدّخول من دون قيود. لن نضع حواجز"، مشيرًا إلى أنّ "هناك جوعًا حقيقيًّا في قطاع غزّة، وبإمكاننا إنقاذ كثير من الأرواح. السّكان في غزة يرون الغذاء على بعد أميال ولا يستطيعون الوصول إليه".
ولفت ترامب إلى "أنّنا سنتخلّص من كل الحواجز في غزّة، وسنعمل على تأمين وصول الغذاء للأطفال"، مركّز على أنّ "إسرائيل تتحمّل مسؤوليّةً كبيرةً لوصول المساعدات إلى قطاع غزة، وهي قادرة على فعل الكثير في ما يتعلق بإيصال الطّعام لغزة".
من جهة ثانية، شدّد على أنّ "إيران ترسل إشارات سلبيّة، وإذا استأنفت برنامجها النّووي فسنقضي عليه بسرعة".
كانت هذه تفاصيل خبر دونالد ترامب: هناك جوع حقيقي في غزة وسنقيم مراكز لتوزيع الغذاء بالقطاع وستكون مفتوحة دون قيود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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