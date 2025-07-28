الخير نقلا عن سلام: القرار بحصرية السلاح متخذ على مستوى مجلس الوزراء ولكن يجب العمل على آليات التنفيذ

أعلن النائب أحمد الخير أنه التقى اليوم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السرايا الحكومية، وبحث معه في الأوضاع العامة وفي شؤون شمالية.

وذكر الخير في بيان، إنه عرض خلال اللقاء لموضوع "حصرية السلاح و​سيادة الدولة​ على كامل أراضيها، ومواقف الدول الخارجية تجاه لبنان".

وأكد "تعويل اللبنانيين الكبير على موقف الحكومة في هذا الموضوع، ذلك أن لبنان لا يستطيع ان يتنفس الا من خلال الرئة العربية والدولية، ويحتاج الى دعم المجتمعين الدولي والعربي الذين يطالبون لبنان بتطبيق احد البنود الاساسية في اتفاق الطائف المتعلق ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصرية السلاح بيدها".

واردف "اعتقد ان المرحلة المقبلة ستحمل شيئا مختلفا بالتعاطي مع هذا الملف بعد عملية التفاوض الاخيرة ووصولها الى نتائج شبه مخيبة لامال اللبنانيين، والرئيس سلام أكد أن هذا الامر لا لبس فيه، القرار متخذ على مستوى مجلس الوزراء، ولكن يجب العمل على آليات لتنفيذ هذا القرار".