الأرصاد الجوية: تأثير الكتل الهوائية الحارة يخف تدريجيًا اعتبارًا من الغد مع نسبة رطوبة مرتفعة

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "تأثير الكتل الهوائيّة الحارّة يخفّ تدريجيًّا اعتبارًا من يوم غد الثّلثاء عن ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، مع بقاء نسبة الرّطوبة مرتفعة خاصّةً على السّاحل ممّا يزيد الشّعور بالحر، ومن المتوقّع أن تتحوّل الأجواء إلى معتدلة بشكل عام اعتبارًا من يوم الخميس المقبل"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر تمّوز يتراوح بين 24 و32 درجة مئويّة في بيروت، بين 20 و31 درجة في طرابلس، وبين 18 و34 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها المسائيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان غدًا الثّلثاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبليّة وطفيف في المناطق السّاحليّة والدّاخليّة، كما يتكوّن الضّباب على المرتفعات المتوسّطة".

​ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الأربعاء غائم جزئيًّا، مع ضباب على المرتفعات المتوسّطة، وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة في المناطق الجبليّة والسّاحليّة بينما تبقى دون تعديل في المناطق الدّاخليّة، كما تنشط الرّياح أحيانًا".

وبيّنت أنّ "الطّقس المتوقّع الخميس غائم جزئيًّا، مع ضباب على المرتفعات، واستمرار الانخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبليّة والدّاخليّة، كما تخفّ نسبة الرّطوبة على السّاحل حيث يخفّ الشّعور بالحرّ".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الجمعة غائم جزئيًّا إلى غائم، مع ضباب كثيف على المرتفعات حيث تسوء الرّؤية، وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصّةً في المناطق الدّاخليّة حيث تصبح دون معدّلاتها، مع نسبة رطوبة متوسّطة على السّاحل ممّا يخلق أجواء معتدلة، كما تنشط الرّياح أحيانًا فتقارب الـ60 كم /س شمال البلاد؛ يرتفع معها موج البحر".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة، سرعتها بين 10 و30 كم/س، الانقشاع متوسّط على السّاحل ويسوء على المرتفعات المتوسّطة بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 65 و85%، حال البحر متوسّط ارتفاع الموج إلى مائج؛ وحرارة سطح المياه 29 درجة مئويّة".