استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، في مكتبه، في اليرزة، قبل ظهر اليوم، النائب اللواء أشرف ريفي. وخلال اللقاء، تم التداول في الأوضاع العامة، لا سيما الأمنية منها. كما استقبل وزير الدفاع وفدا من المجلس الإسلامي العلوي، وتم البحث في عدد من القضايا الإنمائية والاجتماعية التي تهم أبناء الطائفة.
والتقى وزير الدفاع رئيسة معهد "باسل فليحان المالي والاقتصادي" لمى المبيّض، وتم عرض الدورات التي ينظمها المعهد ويشارك فيها عناصر وضباط من الجيش اللبناني، مع تأكيد أهمية استمرار هذه الدورات لما لها من دور في تحسين الأداء الإداري والرقابي داخل مؤسسات وزارة الدفاع الوطني.
كما عرضت المبيض بصفتها عضوا في فريق عمل متابعة تنفيذ المراجعة التقنية حول الكلفة المالية للرواتب والأجور وملحقاتها ونهاية الخدمة في القطاع العام، المواضيع التي ستتم مناقشتها مع صندوق النقد الدولي خلال الاجتماع المرتقب عقده مع وفد من الصندوق الشهر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع استقبل ريفي ووفدا من المجلس العلوي وعرض مع المبيض دورات ينظمها معهد "باسل فليحان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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