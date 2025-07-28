مهلة نهائية لبوتين لإنهاء حرب أوكرانيا.. ما المنتظر من ترامب؟

حرب روسيا وأوكرانيا

السيطرة على قرية جديدة

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 06:33 مساءً كتب شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، بأنه سيمهل نظيره الروسي فلاديمير بوتين نحو "10 أيام أو 20 يومًا" لإنهاء حرب أوكرانيا، مقلّصا مهلة سابقة مدّتها 50 يومًا.وقال للصحافيين في تورنبري في إسكتلندا خلال اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، "سأحدد مهلة نهائية جديدة تبلغ نحو 10 أيام أو 20 يومًا اعتبارًا من اليوم. لا داعي للانتظار. لا نرى أي تقدّم يتحقق".وقبل أسبوعين أمهل ترامب روسيا 50 يومًا لإنهاء الحرب في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات قاسية.وأعلن الرئيس الأمريكي حينها، عن خطة لإرسال كميات ضخمة من الأسلحة الأمريكية إلى كييف لكن عن طريق حلف شمال الأطلسي.كانت أعلنت روسيا السبت سيطرتها على قرية جديدة في منطقة دنيبروبيتروفسك في شرق وسط أوكرانيا، هي الثانية في هذه المنطقة منذ بدء هجومها في فبراير 2022.وتواصل موسكو تحقيق مكاسب ميدانية في أوكرانيا، في حين انتهت الجولة الثالثة من محادثات السلام بين الروس والأوكرانيين الأربعاء في إسطنبول دون إحراز أي اختراق.