سلام أصدر مذكرة بشأن إعلان الحداد الوطني يوم الاثنين في ذكرى انفجار مرفأ بيروت

أصدر رئيس الحكومة ​نواف سلام​ مذكر بشأن إعلان الحداد الوطني يوم الاثنين الواقع فيه 4 آب 2025 في ​ذكرى انفجار مرفأ بيروت​، وتنكس الاعلام على الادارات والمؤسسات العامة والبلديات. كما تُعدّل البرامج العادية في محطات الاذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع الذكرى الأليمة، وتضامنًا مع عائلات الشهداء الابرار والجرحى وعائلاتهم، وفق المذكرة.

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