تواصل تقبّل التعازي بزياد الرحباني لليوم الثاني في بكفيا

تواصلت مراسم تقبّل التعازي بالفنان الراحل ​زياد الرحباني​ لليوم الثاني على التوالي، في كنيسة رقاد السيدة في المحيدثة – بكفيا، حيث توافد عدد كبير من الشخصيات السياسية والفنية والاجتماعية لتقديم واجب العزاء.

وسجّل حضور السيدة فيروز، والدة الراحل، التي وصلت إلى الكنيسة حوالي الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وسط أجواء من الحزن والاحترام، فيما حرص المعزون على الوقوف إلى جانب العائلة.

ومن أبرز الحاضرين لتقديم التعازي، الرئيس السابق ميشال عون، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ورئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، إلى جانب عدد من النواب الحاليين والسابقين، وشخصيات سياسية وإعلامية وفنية.

ويُذكر أن زياد الرحباني، الذي شكّل حالة استثنائية في المسرح والموسيقى اللبنانية والعربية، توفي قبل يومين عن عمر ناهز 69 عاما.