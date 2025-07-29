اعلنت وزارة المالية في بيان انه "اعتباراً من بعد ظهر اليوم الثلاثاء في ٢٩ تموز الجاري يصبح متاحاً لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين والاسلاك العسكرية كافة سحب ​رواتب​هم ومعاشاتهم كل من مصرفه الخاص، بعدما تم تحويلها جميعها الى مصرف لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة المالية: تحويل رواتب القطاع العام والمتقاعدين إلى المصارف اعتباراً من بعد ظهر اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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