سموتريتش: غزة جزء لا يتجزأ من إسرائيل والاستيطان فيها أقرب من أي وقت مضى

ادّعى وزير المالية الإسرائيلي ​بتسلئيل سموتريتش​، بأنّ "​غزة​ جزء لا يتجزأ من إسرائيل وال​استيطان​ فيها أقرب من أي وقت مضى وهو خطة عمل واقعية"، في ظل استمرار الدعوات الدولية لوقف الحرب على غزة ورفض تهجير الفلسطينيين من القطاع المحاصر.

ولفت سموتريتش إلى "أننا لم نقدم هذه التضحيات الكبيرة لنسلم غزة من عربي إلى عربي آخر".

وقال: "لن نعود إلى مستوطنات غوش قطيف السابقة بغزة فقط والقطاع سيتيح لنا مساحة أكبر بكثير"، في تصريح يأتي بعد يوم من مؤتمر الأمم المتحدة الذي دعته إليه فرنسا والسعودية بشأن العمل على الاعتراف بدولة فلسطين.