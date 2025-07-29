بقوة 6.5 درجة.. زلزال يضرب غرب إندونيسيا دون خسائر

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 01:39 مساءً كتب شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر اليوم، شمال غرب مدينة "سابانغ" في إقليم "آتشيه" غرب إندونيسيا، دون أن يسفر عن إصدار تحذير من خطر حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بُعد 259 كيلومترًا، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال. زلزال اليابان سبق وضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر أمس الاثنين، الساحل الشرقي لجزيرة "هوكايدو" أقصى شمال اليابان، دون ورود تحذير من حدوث تسونامي.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن مركز الزلزال كان على عمق 50 كيلومترًا تحت سطح الأرض.