نواف سلام التقى ممثل منظمة "اليونيسف" الجديد والسفير الفلسطيني في زيارة وداعية

استقبل رئيس الحكومة ​نواف سلام​ وفدا من بلديات: رميش، عين ابل، دبل والقوزح.

ولفت المتحدث باسم الوفد نجيب العميل، الى أن "تشرفنا بلقاء سلام وشرحنا له معاناتنا في المنطقة، حيث صمدنا في منازلنا خلال الحرب الاخيرة، وحاولنا بكل قوتنا ان لا نغادر، ولن نسمح له للعدو بهدمها او السيطرة عليها،كما عبّرنا عن سعادتنا باللقاء، خصوصًا أن سلام وعد بتلبية عدد من المطالب التي سبق أن تقدمنا بها، لا سيما في ما يتعلق بالإنماء الزراعي، والبنى التحتية، والطرقات، وغيرها من المشاريع الأساسية".

وأشار الى لأننا "نقلنا إلى سلام عتبًا محقًا، إذ إننا كمنطقة كبيرة يصل عدد سكان بلدة الرميش على سبيل المثال شتاءً إلى نحو 6500 نسمة، إضافة إلى نحو 1000 نازح سوري، فاننا نفتقر إلى بعض الخدمات الأساسية، من مياه وغيرها من الضروريات".

وقد أبدى سلام تفهّمه، ووعد بتقديم الدعم اللازم قدر المستطاع والعمل على تنفيذ المشاريع الحيوية."

كما التقى سلام ممثل منظمة اليونيسف الجديد في لبنان ماركولويجي كورسي وتم استعراض مشاريع وبرامج اليونيسيف في لبنان، والتي تتماشى مع أولويات الحكومة، بالإضافة الى التعاون القائم مع مختلف الادارات اللبنانية.

كما استقبل سلام السفير الفلسطيني اشرف دبور في حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني السفير رامز دمشقية في زيارة وداعية، وسلمه هدية تذكارية بمناسبة انتهاء مهامه في لبنان.

كذلك استقبل سلام رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد الاوضاع والاجتماعية والمشاريع التي يقوم بها المجلس.