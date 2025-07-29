صدور نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادة البكالوريا الفنية

أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في بيان، أنّ عم صدور ​نتائج الامتحانات​ الرسمية لشهادتَي البكالوريا الفنية والثانوية المهنية للعام 2025. ودعت المديرية الطلاب المُرشّحين إلى الاطلاع على نتائجهم عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين:Results.vte.gov.lbResults.vte-gov.com

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