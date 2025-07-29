النشرة: العثور على طبيب مصابًا بطلق ناري داخل منزله في قب الياس والاشتباه بانتحاره

أفاد مراسل الخليج 365 في زحلة أنه تم العثور، قبل ظهر اليوم، على الطبيب هيثم قزعون، من مواليد عام 1959، مصابًا بطلق ناري داخل منزله في بلدة قب الياس البقاعية. ورجّحت المعلومات الأولية أن الطبيب أقدم على الانتحار.
وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي لمعاينة الجثة، قبل أن يُنقل إلى أحد مستشفيات المنطقة.
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