بري دعا الى جلسة تشريعية يوم الخميس المقبل

دعا رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ الى جلسة عامة تشريعية تعقد عند الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس الواقع فيه 31 تموز 2025 وذلك لدراسة ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.

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