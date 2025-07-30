"ليلة المتاحف" في جامعة الروح القدس: حوار إبداعي بين الفن التشكيلي والموسيقى

في إطار فعالية "​ليلة المتاحف​" في لبنان التي أعادت وزارة الثقافة إحياءها، فتح ​متحف الآثار​ في جامعة الروح القدس – الكسليك أبوابه أمام الزوّار مساء أمس من الساعة السابعة مساء حتى الحادية عشرة ليلًا، وذلك بالتزامن مع مشاركة مجموعة من أبرز المتاحف المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية في هذه الفعالية.

وقد نظم متحف الآثار، بالتعاون مع كلية الموسيقى والفنون المسرحية في الجامعة، أمسية مميّزة، شارك فيها السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه مارغو، والسفير البلغاري في لبنان ياسين توموف، ورئيس الجامعة الأب البروفسور جوزف مكرزل، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الجامعة وجمهور من محبّي الآثار والفنون، الذين توافدوا من مختلف المناطق للمشاركة في هذا الحدث الثقافي الرفيع.

خاض الحضور تجربة فنية غامرة، واستمتعوا خلالها بحوار إبداعي فريد جمع بين الفن التشكيلي والموسيقى. وقد قدّمت مديرة متحف الآثار في الجامعة ألسي الديك شرحًا وافيًا عن مقتنيات المتحف، مع تسليط الضوء على معرض الرسومات المخصّص للنساء الرائدات في الفن اللبناني، الذي يُبرز موهبة ورؤية ومرونة الفنانات اللبنانيات اللواتي تركن بصمة لا تُمحى في المشهد الثقافي اللبناني. ورافقت هذا الشرح عروض موسيقية حيّة قدّمها عدد من الطلاب الموهوبين، فخلقت مشهدية جميلة وأضفت على الأمسية رونقًا خاصًّا.

وتجدر الإشارة إلى أن متحف الآثار في جامعة الروح القدس – الكسليك يضم مجموعة واسعة وقيّمة من القطع الأثرية، تتنوع بين اللوحات الزيتية والأيقونات المقدّسة، والألبسة والمقتنيات التاريخية التي تعود للحقبة العثمانية، التي تروي قصة غنية عن تاريخ لبنان وتعكس ثراء ​التراث الثقافي​ والديني في لبنان والمنطقة.