رويترز: ألمانيا تستعد لإطلاق خطة مشتريات دفاعية ضخمة

كشفت وكالة "رويترز" أن ​ألمانيا​ تستعد لإطلاق خطة مشتريات دفاعية ضخمة تشمل شراء 20 طائرة "يوروفايتر"، وقرابة 3 آلاف مدرعة "بوكسر"، و3,500 مركبة قتال مشاة "باتريا"، ضمن مساعيها لبناء أقوى جيش تقليدي في أوروبا، وتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة. وتُقدَّر قيمة هذه المشتريات بعشرات مليارات اليوروهات، على أن تُسلَّم خلال السنوات العشر المقبلة.

