مع الرسوم الجمركية.. ترامب يغرم الهند بسبب تعاملها مع روسيا

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 11:58 مساءً كتب شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الهند، فضلًا عن "غرامة" لم تحدد قيمتها بسبب شراء نيودلهي الأسلحة والنفط من روسيا.

ومن المقرر أن يدخل هذا التدبير حيز التنفيذ الجمعة، بحسب ما كشف ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، بالإضافة إلى زيادات جمركية أخرى قد يصل بعضها إلى 50% يبدأ العمل بها في اليوم نفسه.

وفي منشور منفصل، قال ترامب إن المهلة القصوى المحددة في الأول من أغسطس "تبقى ثابتة ولن تمدد".

وسبق له أن مدد هذا الموعد مرات عدة منذ الإعلان بداية عما يسميه رسومًا جمركية متبادلة لمطلع أبريل، مع فرض تعرفات أساسية بقيمة 10%.

ترامب الشديدة وتحفظات الهند

وتعد التعرفة الجمركية الجديدة المفروضة على الهند بنسبة 25% أدنى بقليل من تلك التي أعلنت في أبريل، لكنها أعلى من الرسوم المحددة لدول آسيوية أخرى سبق أن أبرمت صفقات تجارية مع واشنطن.

وكانت الهند، وهي أكثر بلدان العالم تعدادًا للسكان، من أول الاقتصادات الكبرى التي خاضت مفاوضات تجارية مع إدارة ترامب.

لكن بعد 6 أشهر، حالت طلبات ترامب الشديدة وتحفظات الهند عن فتح مجال الزراعة وميادين أخرى بالكامل دون التوصل إلى اتفاق مع نيودلهي.

وقال ترامب يوم الأربعاء: "صحيح أن الهند صديقتنا، لكننا أجرينا على مر السنين مبادلات تجارية قليلة نسبيًا معهم لأن تعرفاتهم شديدة الارتفاع، وهي من الأعلى في العالم ولديهم حواجز غير نقدية هي أكثر شدة وبغضًا من أي بلد آخر".



وأشار إلى أن الهند "طالما اشترت السواد الأعظم من عتادها العسكري من روسيا وهي أكبر زبائن الطاقة من روسيا، إلى جانب الصين، في وقت يريد الجميع من روسيا وقف القتل في أوكرانيا".

وبالإضافة إلى الرسوم الجمركية بقيمة 25%، ستواجه الهند "غرامة على ما ورد سابقًا"، بحسب ما كتب ترامب من دون أي توضيحات.

الضغط الأمريكي على موسكو

وتأتي هذه التدابير فيما أعلن ترامب نيته تشديد الضغط الأمريكي على موسكو لوقف المعارك في أوكرانيا والتفاوض على اتفاق سلام.

والثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي إنه سيمهل نظيره الروسي فلاديمير بوتين 10 أيام، ما قد يعني بحلول نهاية الأسبوع المقبل، لتغيير المسار في أوكرانيا أو مواجهة تعرفات جديدة.

وسبق أن هدد بفرض "تعرفات ثانوية" تستهدف شركاء روسيا التجاريين، مثل الصين والهند، في مسعى إلى تقويض قدرة موسكو على الصمود في وجه العقوبات الأوروبية الشديدة الوطأة.

وبالرغم من الزيادات الجمركية الوشيكة على المنتجات الهندية، فقد أكدت نيودلهي الأربعاء نيتها مواصلة التفاوض على "اتفاق تجاري منصف ومتوازن يعود بالنفع على الطرفين".