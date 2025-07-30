خلل في المراقبة يؤخر الرحلات الجوية بمطارات بريطانيا

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 11:58 مساءً كتب شريف احمد - أرجعت هيئة الطيران الوطنية البريطانية تأخر الرحلات الجوية لفترة وجيزة في بريطانيا اليوم الأربعاء، إلى عطل فني سبب خللًا في المراقبة الجوية بالمطارات، قبل أن يتمكن المهندسون من إعادة المنظومة للعمل.

وقالت الشركة البريطانية لخدمات مراقبة الحركة الجوية "ناتس": إنه بسبب مسألة فنية في مركز التحكم التابع لها في سوانويك بالقرب من لندن، أُجل عدد من رحلات الطيران في المطارات الرئيسة وأخرى في البلاد لدواعي "الأمان".

وأشارت إلى أنه بعد نحو 30 دقيقة من إصدار البلاغ الأولي، أُصلح العطل، وبصدد استعادة حركة الطيران المعتادة. تأثر حركة إقلاع الطائرات وأكدت سلطات مطار جاتويك أن العطل الفني ترك أثرًا على حركة إقلاع الرحلات عبر المملكة المتحدة.

زأثّر العطل على الرحلات الجوية المغادرة في مطارات لندن سيتي وأدنبرة وجاتويك، فيما أعلنت "ناتس" معالجة المشكلة واستئناف الرحلات.