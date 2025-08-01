طهران: العقوبات على تجارة النفط دليل على العداء الأمريكي للإيرانيين

الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 03:29 صباحاً كتب شريف احمد - نددت إيران بالعقوبات الأمريكية الجديدة التي استهدفت اسطول الشحن الذي يشرف عليه محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني المستشار الكبير للمرشد الأعلى الايراني علي خامنئي، واصفة إياها بأنها "خبيثة"، وأنها دليل واضح على عداء صناع القرار الأمريكي للإيرانيين.

وفرضت الخزانة الأمريكية الأربعاء قيودًا على أكثر من 115 فردًا وكيانًا تجاريًا وسفينة، اتهمت بتسهيل بيع منتجات النفط الإيراني والروسي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان يوم الخميس، إن "العقوبات الأمريكية الجديدة ضد تجارة النفط الإيرانية عمل خبيث يهدف إلى تقويض النمو الاقتصادي ورفاه الإيرانيين".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنّ محمد حسين شمخاني يدير أسطولًا يضم أكثر من 50 ناقلة وسفينة حاويات تنقل النفط والمنتجات النفطية الإيرانية والروسية، ما يدر أرباحًا بعشرات مليارات الدولارات.

وقال بقائي إن العقوبات "دليل واضح على عداء صناع القرار الأمريكي تجاه الإيرانيين"، مشيرًا إلى أنها "جريمة ضد الإنسانية". ضغوط على إيران والعقوبات التي فرضت الأربعاء "هي الأكبر حتى الآن منذ وضعت إدارة ترامب موضع التنفيذ حملتنا للضغوط القصوى على إيران"، وفق بيسنت.

وفي إطار تلك الحملة انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق المبرم عام 2015 بين دول غربية وإيران، في 2018 خلال الولاية الأولى لترامب، وأعادت فرض عقوبات صارمة على طهران. إرهاب اقتصادي واتهم بقائي الخميس واشنطن بممارسة "إرهاب اقتصادي" من خلال إجراءات أحادية الجانب وقسرية قال إنها تنتهك القانون الدولي والحقوق الأساسية للإيرانيين.

وأشار أيضًا إلى "العدوان العسكري" الأمريكي والإسرائيلي الأخير على الأراضي الإيرانية، قائلًا إنه جزء من حملة أوسع نطاقًا لزعزعة استقرار البلاد وعرقلة تنميتها.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز نشرت الخميس إن على الولايات المتحدة "أن تفسر لماذا هاجمتنا في خضم المفاوضات".