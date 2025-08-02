ردّت محكمة الاستئناف البريطانيّة الالتماس الّذي قدّمته مجموعة "فايزر-بيونتيك"، للطّعن في حكم صدر في تمّوز 2024، وسمح بالتصديق على إحدى براءات اختراع شركة "موديرنا" الأميركيّة خاصّة بتقنيّة مستخدَمة في اللّقاحات المضادّة لـ"كوفيد 19" (EP949)، لكنّه أَبطل أخرى (EP565).
وكانت تقنيّة الرنا المرسال (mRNA) أساسيّة في تطوير اللّقاحات المضادّة لـ"كوفيد 19" لكلّ من "موديرنا" و"فايزر" الّتي تعاونت مع الشّركة الألمانيّة "بيونتيك".
وتتّهم "موديرنا" الجانب الآخر بانتهاك براءتَين أوروبيّتَين على صلة بلقاحها المضاد لفيروس "كورونا". أمّا "فايزر" و"بايونتك"، فهما تعتبران أنّ البراءتَين لم تكونا صالحتَين.
وبالتّالي، يفسح ردّ الاستئناف المجال لـ"موديرنا" للمطالبة بتعويضات ماليّة بشأن البراءة الّتي تمّ التصديق عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء البريطاني رد طعن "فايزر-بيونتيك" بحكم فوز "موديرنا" ببراءة اختراع متعلقة بلقاحات "كوفيد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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