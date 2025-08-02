أكثر من ألف موظف بالاتحاد الأوروبي في رسالة: ندعو إلى تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

أشار أكثر من ألف موظف في ​الاتحاد الأوروبي​ في رسالة، إلى أنّ "الوقت ينفد وخطر المجاعة في قطاع ​غزة​ يتصاعد بسرعة"، وقالوا إنّ "المجاعة في غزة تتسارع ولا يمكن إيقافها بتقديم مساعدات مؤقتة أو إسقاطات جوية"، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وشدد الموظفون على أنّ "استمرار الحصار على غزة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، وأنّ "فشل مؤسسة غزة الإنسانية تسبب بمقتل أكثر من 1000 شخص برصاص إسرائيل منذ أيار".

وأضافوا: "صمت الاتحاد الأوروبي حيال الأزمة في غزة تواطؤ ويقوض القيم الأوروبية"، مشيرين إلى أنّه "يجب على الاتحاد فرض عقوبات مالية وتجارية على المسؤولين الإسرائيليين""، كما دعوا إلى "تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وسحب سفير الاتحاد من تل أبيب".