هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: 60 ألفا يتظاهرون وسط تل أبيب الآن مطالبين بإبرام صفقة لإعادة الأسرى

أعلنت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، أنّ "60 ألفًا يتظاهرون وسط ​تل أبيب​ الآن مطالبين بإبرام صفقة لإعادة الأسرى".

وكان قد نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي عن مسؤول إسرائيلي رفيع، قوله إنّه "لم يتخذ قرار نهائي بتغيير المسار بشأن المفاوضات"، حول وقف إطلاق النار في ​​غزة​​ وصفقة تبادل الأسرى مع حركة "​​حماس​​"، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي ومحاصرة القطاع.

ولفت المسؤول الإسرائيلي إلى أنّ "الصفقة الجزئية التي تشمل وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما لا تزال مطروح"، مضيفًا "نحن عند مفترق طرق وحماس تماطل ولا تنخرط لكن هذا قد يتغير قريبا".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، تظاهر آلاف الإسرائيليين وسط ​تل أبيب​ للضغط على الحكومة لإنجاز صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس"، وفق ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية وأظهرته مقاطع مصوّرة.