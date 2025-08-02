مزجها بمُهدئات.. اتهام رجل بريطاني بتسميم أطفال عبر سكاكر

الشرطة المحلية

الدمام في السبت 2 أغسطس 2025 10:42 مساءً كتب شريف احمد - وجه القضاء البريطاني الاتهام لرجل يبلغ 76 عاما ووضعه قيد الحبس الاحتياطي للاشتباه في تسميمه أطفالا بسكاكر أضيفت إليها مواد مُهدئة في مُخيم عطلات بوسط إنجلترا.ومثل جون روبن المقيم بالقرب من نوتنغهام لوقت قصير أمام محكمة ليستر الابتدائية السبت، حيث صرّح باسمه، ووُضع قيد الحبس الاحتياطي في انتظار جلسة مقبلة للمحكمة في 29 أغسطس الجاري.وكانت النيابة العامة أعلنت في اليوم السابق توجيه تهمة الإقدام على استخدام القسوة بحق ثلاثة فتيان صغار كانوا يجهّزون مُخيم العطلات الذي أقيم في ستاثرن في منطقة ليسترشاير بين 25 و29 يوليو.وأوضحت خلال الجلسة أن المتهم استعمل لهذا الغرض سكاكر أضيفت إليها مواد مُهدئة لتسميم الأطفال، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه".وأفادت الشرطة المحلية بأنها تلقّت الأحد بلاغا بأن عددا من الأطفال المقيمين في "ستاثرن لودج"، وهو منزل ريفي مُجدد، "يشعرون بتوعك".وأشارت إلى أن ثمانية أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و11 عاما وشخصا بالغا نقلوا إلى المستشفى "كإجراء احترازي"، ولكن سُمِح لهم بالخروج منه لاحقا.وأُلقي القبض على جون روبن مساء الاثنين، وأعلن المكتب المستقل لسلوك الشرطة أنه يُجري تحقيقا في طريقة تعامل الشرطة المحلية مع الحادث.