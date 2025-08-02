بورما.. مقتل 13 شخصًا في غارة شنها الجيش على منجم للياقوت

غارة على منجم ياقوت

حرب أهلية

الدمام في السبت 2 أغسطس 2025 10:42 مساءً كتب شريف احمد - أسفرت غارة جوية شنها الجيش البورمي على منجم للياقوت عن مقتل 13 شخصا السبت في منطقة موغوك (شمال) التي تسيطر عليها مجموعة متمردة، وفق شاهد عيان ومتحدث باسم المعارضة المسلحة.وقال أحد سكان المنطقة طالبا عدم كشف اسمه إن الهجوم وقع قرابة الساعة 08,15 صباحا وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بينما قضى ستة آخرون متأثرين بجروحهم.وأوضح أن من بين القتلى راهب بوذي، وأب وابنه كانا يمرّان على دراجة نارية، مشيرا إلى أن "سيارة كانت تعبر المكان استهدفت أيضا"، ما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص كانوا بداخلها.وأكد متحدث باسم جيش التحرير الوطني الذي يسيطر على منطقة موغوك، عدد القتلى، لكنه أفاد بإصابة 14 شخصا.وقال المتحدث لواي ياي أو: "كان الشارع مكتظا ولهذا السبب سقط هذا العدد من القتلى".ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم المجلس العسكري للتعليق.واندلعت حرب أهلية في بورما منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة عام 2021 حيث انضمت المعارضة المسلحة المؤيدة للديمقراطية إلى جماعات عرقية مسلحة، وتمكنت وإياها من خلال هجوم مشترك بدأ نهاية عام 2023 من الاستيلاء على مناطق شاسعة منها مدينة موغوك المعروفة بتجارة الياقوت.وتتمتع بورما بثروة من الأحجار الكريمة والمعادن النادرة تطمع بها الجماعات المسلحة، وتُباع بشكل رئيسي إلى الصين المجاورة لتمويل الحرب.