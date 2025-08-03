«اليونيسيف»: أطفال غزة يموتون بمعدل غير مسبوق

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» من أن أطفال قطاع غزة يموتون بمعدل غير مسبوق وسط المجاعة وتدهور الأوضاع، بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.

وقال نائب المدير التنفيذي لـ«اليونيسيف» تيد شيبان، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»: إن «أطفال غزة يموتون بمعدل غير مسبوق، وعلامات المعاناة العميقة والجوع واضحة على وجوههم».

وأضاف: «نحن على مفترق طرق، والخيارات المتخذة الآن ستحدد ما إذا كان عشرات الآلاف من الأطفال سيعيشون أم سيموتون».

وبعد زيارته الرابعة إلى غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، ذكر المسؤول الأممي: «تشاهدون الصور في الأخبار، وتعرفون ما حدث، لكن الأمر أصعب بكثير عندما تكونوا هناك، فعلامات المعاناة العميقة والجوع واضحة على وجوه العائلات والأطفال»، مؤكداً أن أكثر من 18 ألف طفل قُتلوا في غزة منذ بداية الحرب.

وجدد التأكيد على ضرورة إدخال 500 شاحنة يوميًا على الأقل للقطاع عبر جميع الطرق، وهذا يشمل المساعدات الإنسانية والغذائية.

وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة أمس، مقتل 98 فلسطينياً وإصابة 1079 آخرين بجروح مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية على إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر على القطاع فيما ارتفعت وفيات المجاعة إلى 169 حالة وفاة.

وذكرت السلطات في بيان صحفي أن مستشفيات قطاع غزة سجلت 7 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية من بينهم طفل واحد ما يرفع إجمالي عدد ضحايا المجاعة إلى 169 قتيلاً من ضمنهم 93 طفلاً.

وأفادت بأن عدد ضحايا المجازر التي طاولت المدنيين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية بلغ 39 قتيلاً و849 إصابة خلال الـ 24 ساعة فقط مما يرفع إجمالي ضحايا (لقمة العيش) إلى 1422 قتيلاً وأكثر من 10067 إصابة منذ بداية الحرب.

وقالت إن الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت بذلك لتصل إلى 60430 قتيلاً و148722 إصابة.

وأكدت السلطات الصحية أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم بشكل خطر في ظل استمرار الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، داعية المجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة إلى تدخل فوري وبشكل عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.