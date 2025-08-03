قائد الجيش الإيراني: قدراتنا الصاروخية وطائراتنا المسيرة جاهزة ويجب ألا نستهين بالعدو وتهديداته

اكد قائد الجيش الإيراني ان "قدراتنا الصاروخية وطائراتنا المسيرة جاهزة ويجب ألا نستهين بالعدو وتهديداته". وفي وقت سابق اشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الى انه لا يمكننا التخلي عن ​تخصيب اليورانيوم​ لأنه إنجاز لعلمائنا ومصدر فخر وطني. ولفت وزير الخارجية الإيراني لقناة "فوكس نيوز"، الى ان تخصيب اليورانيوم متوقف حاليا لأن الأضرار كانت شديدة.

