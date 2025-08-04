عناصر من الدفاع المدني وضعوا إكليلًا من الزهر على ضريح شهداء مرفأ بيروت

وضع عناصر من المديرية العامة للدفاع المدني، في الذكرى الخامسة لفاجعة ٤ آب، إكليلًا من الزهر على ضريح شهداء مرفأ بيروت، وفاءً لتضحياتهم الخالدة، وتحيةً لروح كل من سقط في ذاك اليوم المشؤوم.

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