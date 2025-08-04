فياض من الرابية: لبنان التزم بما ينص عليه الإتفاق ويطالبونه بما يتجاوز الإتفاق

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن الخطوة الأولى يجب أن تكون التزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف الأعمال العدائية واطلاق الأسرى، مشددا على أن "هذه هي الخطوات التي لا يمكن قبلها الانتقال الى البحث بأي شيء آخر".

وقال فياض بعد لقاء وفد من "حزب الله" الرئيس السابق ميشال عون: "نحن التزمنا تماما بموجبات القرار 1701 والاجراءات التنفيدية لذلك. ولكن ما يعرض الآن وكأنه يطالب لبنان بأن يكون هناك نوع من إتفاق من طرف واحد".

وأشار الى أن "لبنان التزم بما ينص عليه الإتفاق ويطالبونه بما يتجاوز هذا الإتفاق، في حين أن الطرف الآخر يتصرف وكأنه "غير معني" بأي اتفاق".

وقال فياض: "لا يمكن إلا أن ندعو الى تماسك الموقف اللبناني والثبات عند أولوية المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي ووقف الأعمال العدائية".