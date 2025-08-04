أشار وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، الى أن "حماس تتعمد تجويع الأسرى وترويج مقاطع مصورة لهم، وأنا سأشارك يوم غد في جلسة مجلس الأمن بنيويورك لبحث قضية الأسرى".
ولفت ساعر، الى أن "حماس تحاول أن تفرض شروطا للبقاء في الحكم بقطاع غزة، ويجب إعادة جميع المختطفين من قطاع غزة دون شروط".
وقال "الخطوات التي اتخذتها فرنسا وبريطانيا وكندا ودول أخرى هي مجرد هدية لحماس"، مضيفاً "على الدول التي اتخذت خطوات ضد إسرائيل أن تدرك عواقب أعمالها التي من شأنها إطالة الحرب".
وكشف أنه "ثمة جهود أميركية لوضع تصور لليوم التالي للحرب في غزة ونبحث الأمر مع واشنطن".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الإسرائيلية: ثمة جهود أميركية لوضع تصور لليوم التالي للحرب في غزة ونبحث الأمر مع واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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