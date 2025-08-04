مرقص عرض والسفير البابوي شؤونا وطنية وإعلامية

زار ​وزير الإعلام​ بول مرقص، السفير البابوي في لبنان المونسينيور باولو بورجيا في مقره في حريصا. واستمرّ اللقاء نحو ساعة، تخلله بحث في شؤون وطنية وإعلامية. وانضمت إلى الاجتماع في الجزء الأخير منه، رئيسة مجلس الإدارة المديرة العامة ل"تلفزيون لبنان" الدكتورة اليسار نداف وقد هنّأها السفير على تبوئها منصبها وتمنى لها النجاح في مهماته.

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