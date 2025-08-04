الحجار كرم شهداء فوج إطفاء بيروت في ذكرى انفجار المرفأ: العدالة حجر الأساس لبناء لبنان

أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في ذكرى ​انفجار مرفأ بيروت​، إن "قرارات الحكومة ستكون جدية في تحقيق ال​عدالة​، وهذا ما أكده كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة"، مشددًا على أن "الحكومة ملتزمة بتنفيذ القرارات القضائية، وتتعاون بشكل كامل مع وزارة العدل، وهي على استعداد لتقديم كل التسهيلات للوصول إلى الحقيقة، لأن العدالة هي الأساس لبناء الدولة".

وأكد الحجار في تصريح للصحافيين، خلال زيارته مقر فوج إطفاء بيروت في الكرنتينا، أن "المسار القضائي مستقل بالكامل، والحكومة تدعم قرارات القضاء". كما أشار إلى أن جدول أعمال مجلس الوزراء المقرر الثلاثاء المقبل يتضمن بندًا يتعلق بحصرية السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، "وهو مسار منفصل تمامًا عن المسار القضائي"، وفق تعبيره.

وتوجه الحجار إلى أهالي ضحايا الانفجار بالقول: "أشدّ على أيديكم، وجعكم هو وجعنا جميعًا، ونحن بانتظار ظهور الحقيقة وتحقيق العدالة".

وكان الوزير قد وضع إكليلًا من الزهر باسمه عند النصب التذكاري ل​شهداء فوج الإطفاء​ داخل مقر الفوج، كما تم وضع أكاليل باسم أهالي الشهداء، ومحافظ بيروت، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي.

وفي سياق الزيارة، قال الحجار: "نجدد الترحم على جميع شهداء لبنان، وشهداء وضحايا انفجار مرفأ بيروت، وشهداء فوج إطفاء بيروت الذين رووا بدمائهم أرض بيروت الطاهرة. ونتمنى أن تكون تضحياتهم حافزًا لنا لإعادة بناء بيروت ولبنان على أسس جديدة، قوامها العدالة".

وأشاد الحجار بالمجسم التذكاري الجديد الذي أنجزه الفنان رودي رحمة، مشيرًا إلى أنه يجسد تكاتف عناصر الفوج وتضحياتهم، وقال: "كنت قد زرت فوج الإطفاء سابقًا، وكان هناك طلب بإعادة ترتيب النصب التذكاري، ونشكر الفنان رحمة على هذا العمل الذي يُظهر عنصرًا من الفوج وهو يسند رفيقه المصاب أو الشهيد، في رمز للوحدة والتضامن".

واختتم الوزير زيارته بلقاء مع أهالي شهداء فوج الإطفاء داخل غرفة خصصت لهم داخل المقر.