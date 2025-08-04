الجيش: عمليات دهم وتوقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة منها الاتجار بالأسلحة وإطلاق النار

أعلنت قيادة الجيش، أن "وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهمت في بلدة شمسطار - بعلبك منزل المواطن (ع.ط.) وأوقفته لإطلاقه النار باتجاه شخص وإصابته، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية".
كما دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في مناطق: جبل البداوي والنبي يوشع - المنية الضنية، مشمش - جبيل، بريتال وعرسال والتوفيقية - بعلبك، عرقة والعوينات - عكار، وأوقفت 8 مواطنين لارتكابهم عدّة جرائم منها الاتجار بالأسلحة وإطلاق النار، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.
كما نفّذت في منطقة قب الياس - زحلة عمليات دهم لمخيمات النازحين السوريين وأوقفت 19 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
وأكدت القيادة، أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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