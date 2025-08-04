قائد القطاع الغربي في اليونيفيل زار قائمقامية صور وأكد على علاقات الصداقة مع السكان

زار القائد الجديد للقطاع الغربي في اليونيفيل، الجنرال دافيد كولوسي، قائمقامية صور حيث التقى بالقائمقام محمد جفال، وذلك في إطار اللقاءات البروتوكولية مع عدد من الفعاليات المدنية والعسكرية في المنطقة.
وخلال اللقاء، جدّد الجنرال كولوسي التأكيد على علاقات الصداقة والتعاون بين قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل وسكان مدينة صور، لا سيما في هذه المرحلة الصعبة. كما شدد على التزام قيادة القطاع الغربي بدعم السكان، الجيش اللبناني، والمؤسسات اللبنانية في المنطقة وعلى كافة المستويات.
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